TPN Ajak Relawan Bongkar Rekam Jejak Ganjar-Mahfud: Ketuk Rumah Warga, Ceritakan Semuanya

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menilai relawan memiliki peran yang sangat penting dalam pemenangan Pasangan Nomor Urut 3. Untuk itu, ia mendorong relawan agar turun ke masyarakat guna memperkenalkan Ganjar-Mahfud.

Permintaan itu disampailan Arsjad saat memberi sambutan secara virtual di acara deklarasi relawan Nusantara Ganjar (NAGA), Kamis (11/1/2024).

"Perkenalkan karakter Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang berasal dari rakyat, mengerti kesusahan hidup sebagai rakyat," kata Arsjad di hadapan 1.200 relawan yang hadir dalam acara itu.

Arsjad berkata, Ganjar-Mahfud telah memiliki rekam jejak yang prorakyat. Ia berkata, Ganjar-Mahfud terus akan memperjuangkan hak rakyat bila terpilih di Pilpres 2024.

"Track record Mas Ganjar dan Prof Mahfud jelas solid, solid. Mas Ganjar yang selalu sat set dalam mengatasi masalah rakyat. Rekam jejaknya sebagai gubernur membangun Jawa Tengah selama 10 tahun menyusun banyak produk legislasi penting sebagai anggota DPR selama 9 tahun," kata Arsjad.

"Misalnya, Mas Ganjar mendorong jumlah UMKM dari 90.000 menjadi 181.000 itu langsung membuka satu juta lapangan pekerjaan dan itu baru dari UMKM saja," imbuhnya.

Tak hanya itu, kata Arsjad, Ganjar juga berhasil menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah selama menjabat sebagai gubernur. Bahkan, Ganjar telah menggagas program SMK Jateng yang gratis bagi masyarakat.

"Lalu kita punya Prof Mahfud, pendekar hukum dan tegak lurus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Rekam jejaknya dalam menangani kasus-kasus korupsi besar selama menjadi Menko saja nilainya sampai Rp700 triliun luar biasa," tutur Arsjad.