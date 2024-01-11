Didukung Generasi Muda yang Peduli Lingkungan, Ganjar Bicara Soal Ekonomi Hijau dan Industri Kreatif

JAKARTA - Pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat dukungan dari sekelompok generasi muda yang tertarik terhadap isu lingkungan. Mereka mengatasnamakan Relawan Nusantara Ganjar (Naga).

Dalam acara deklarasi yang diselenggarakan di di Inews Tower, Jakarta Pusat, Ganjar mendapatkan jutaan pohon yang akan ditanam di seluruh Nusantara. Dirinya mengapresiasi langkah baik itu, sebagai komitmen pada isu penghijauan lingkungan.

"Ini menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih satu juta pohon akan ditanam. enggak banyak bicara sat set langsung tanam, itu keren," ucap Ganjar, dalam pidatonya di Inews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa butuh komitmen bersama untuk menuju ekonomi hijau di Indonesia. Transformasi menuju ekonomi hijau menurutnya juga perlu dipikirkan perihal penyerapan tenaga kerjanya.