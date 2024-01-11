Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap 3 Kriteria Pemimpin Harus Dipilih, Ketua Dewan Pembina Relawan NAGA: Ganjar-Mahfud Memiliki Ketiganya

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:29 WIB
Ungkap 3 Kriteria Pemimpin Harus Dipilih, Ketua Dewan Pembina Relawan NAGA: Ganjar-Mahfud Memiliki Ketiganya
Ketua Dewan Pembina Relawan NAGA, Angela Herliani Tanoesoedibjo (Foto: Widya M)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Relawan Nusantara Ganjar (NAGA), Angela Herliani Tanoesoedibjo menilai, ada tiga kriteria pemimpin yang harus dipertimbangkan untuk dipilih. Ketiga kriteria itu, kata Angela, perlu disampaikan pada sanak keluarga dan teman untuk juga bisa menjadi pertimbangan dalam memilih pemimpin.

"Karena masa depan Indonesia kita ada di tangan kita. Kita harus bisa meyakinkan pemimpin apa yang harus kita pilih," kata Angela saat memberi sambutan di acara deklarasi relawan NAGA di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Adapun kriteria pertama, kata Angela, seorang pemimpin harus terbukti pribadinya dan juga sepak terjangnya. Ia menilai, perlu melihat rekam jejak dalam memilih pemimpin.

"Kedua teruji, teruji apa karakter integritasnya sudah teruji, bahwa dia pemimpin itu belum tentu harus memutuskan hal-hal populer," kata Angela.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud ini pun mencontohkan, pemimpin perlu mengambil kebijakan tidak populer, seperti berkaitan dengan ekonomi hijau.

"Nah, seorang pemimpin, kita harus lihat sudah teruji bisa memutuskan hal-hal yang mungkin tidak populer tetapi demi kebaikan bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang," ucapnya.

