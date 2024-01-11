Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Adian ke Relawan : Ajarkan Rakyat Cari Kertas Suara Ganjar Jangan Hanya Pasang Spanduk

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:32 WIB
Pesan Adian ke Relawan : Ajarkan Rakyat Cari Kertas Suara Ganjar Jangan Hanya Pasang Spanduk
Wakil Ketua TKRPP Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu (foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu berpesan kepada relawan Nusantara Ganjar (NAGA) untuk tidak menyederhanakan tugas-tugas relawan. Dia mengajak relawan NAGA melatih pemilih dalam menggunakan hak suaranya nanti di hari pencoblosan.

"Tugas teman-teman adalah jangan kemudian relawan menyederhanakan kerjanya cuma nempelin sticker, cuma masangin spanduk, jangan," kata Adian saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan NAGA di Jakarta Concert Hall iNews, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Adian menilai, melatih pemilih untuk mencoblos Ganjar-Mahfud di hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang jauh lebih penting untuk dikerjakan oleh para relawan, termasuk relawan NAGA.

"Problem terbesar kita adalah bagaimana mengajarkan rakyat pertama kali mencari kertas suara Ganjar," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
