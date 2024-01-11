Singgung Jokowi, Sidarto Danusubroto Sebut Sekarang Agak Belok Kanan

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedikit belok kanan jelang akhir masa jabatannya saat ini.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Acara Temu Warga yang digagas Gerakan Merah Putih Fatmawati (GMPF) di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Sayang 9 tahun pertama Pak Jokowi luar biasa prestasinya hanya tahun terakhir ini agak belok kanan," kata Sidarto.