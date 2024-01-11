Pentingnya Pelatihan Digital untuk Milenial Hadapi Perkembangan Teknologi

JAKARTA - Setiap orang berhak bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni melalui sektor pendidikan dan ekonomi.

Salah satu caranya yaitu dengan memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan berbagai pelatihan. Melalui program tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan membantu ketahanan ekonomi.

"UMKM adalah urat nadi perekomomian Indonesia, maka dari itu perlu didukung untuk memberikan dorongan positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Politikus PKS, Fahrizal Zain, Kamis (11/1/2024).

Dia juga ingin memperjuangkan kemudahan akses permodalan bagi para UMKM dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, bank syariah, dan koperasi syariah.

“Saya juga ingin membekali para anak muda dengan pelatihan digital yang diharapkan akan menjadi bekal bagi anak muda untuk menghadapi persaingan di era teknologi,” imbuhnya.