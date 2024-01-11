Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpinan Ponpes Sultan Mahmud Badaruddin II Mantap Dukung Ganjar-Mahfud: Didoakan dari Tahun Lalu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:42 WIB
Pimpinan Ponpes Sultan Mahmud Badaruddin II Mantap Dukung Ganjar-Mahfud: Didoakan dari Tahun Lalu
Pimpinan Ponpes Sultan Mahmud Baddaruddin II dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Devi Ari Rahmadhani)
A
A
A

 

PALEMBANG - Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Sultan Mahmud Badaruddin II mantap memberi dukungan penuh pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan Istighosah agar Ganjar Pranowo menjadi presiden sejak setahun lalu, sebelum PDI Perjuangan (PDIP) memilih Ganjar sebagai calon presiden.

"Setahun yang lalu Bu Atikoh, kami dengan Sahabat Ganjar sudah mendoakan, Bu (agar Ganjar presiden)," kata Kyai Soni di hadapan Atikoh dan para santri, Kamis (11/1/2024).

"Kami melalui mujahadah kami puasa 100 hari bahwa memilih seorang pemimpin ternyata Bapak Ganjar, gitu," ucapnya menambahkan.

Tentu doa-doa dari kiai dan para santri terus berlanjut hingga kini. Mendengar hal tersebut, Siti Atikoh langsung tersenyum seraya bersyukur sang suami mendapat dukungan dari orang baik.

Namun, rasa syukur dan bahagia juga dirasakan oleh para kiai dan santri. Semuanya senang dapat bertemu Siti Atikoh di tengah jadwal beliau yang sangat padat.

Dalam kesempatan ini, tentu Kiai Soni tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan kesan terhadap sosok Siti Atikoh. Menurutnya, Siti Atikoh sosok luar biasa dan layak menjadi pendamping Ganjar Pranowo menjadi kepala negara.

"Pak Ganjar punya istri yang luar biasa cucunya kiai yang luar biasa ya. Siapa lagi yang akan mendukung para santri ini, doakan, tolong setiap magrib, isya, subuh, zuhur doakan ibu dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan istri seluruhnya doakan ya," tutur Kiai Soni.

