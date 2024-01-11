Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud Sosialisasikan Program Unggulan 17 Juta Lapangan Kerja di Ciracas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:46 WIB
Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud Sosialisasikan Program Unggulan 17 Juta Lapangan Kerja di Ciracas
Ketua Umum Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud, Iqnal Shalat (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo yang juga Ketua Umum Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Iqnal Shalat Sukma W menjelaskan program unggulan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan yang digaungkan paslon nomor urut 3.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Acara Temu Warga yang digagas Gerakan Merah Putih Fatmawati (GMPF) di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Kami relawan rakyat Ganjar-Mahfud ini untuk mendukung dan sosialisasi program-program di hadapan warga Ciracas. Pertama menjelaskan tentang program unggulan soal pembukaan lapangan pekerjaan 17 juta lapangan pekerjaan untuk milenial itu jelaskan kita edukasi ke masyarakat Ciracas," kata Iqnal.

Iqnal berharap warga Jakarta khususnya Ciracas mendukung Ganjar-Mahfud untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang. "Harapannya adalah semua warga Ciracas melakukan suatu gerakan saat pencoblosan untuk mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Hadiri dalam acara temu warga di Ciracas diantaranya Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi; Wantimpres, Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto.

Kemudian, Ketua Gerakan Merah Putih Fatmawati, Hildawati; Adik kandung Ahok, Harry Basuki Tjahaja Purnama; Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo sekaligus Ketum Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud, Iqnal Shalat Sukma Wibowo; dan ribuan relawan yang berbondong-bondong mendatangi GOR Ciracas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement