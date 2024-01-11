Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud Sosialisasikan Program Unggulan 17 Juta Lapangan Kerja di Ciracas

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo yang juga Ketua Umum Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Iqnal Shalat Sukma W menjelaskan program unggulan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan yang digaungkan paslon nomor urut 3.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Acara Temu Warga yang digagas Gerakan Merah Putih Fatmawati (GMPF) di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Kami relawan rakyat Ganjar-Mahfud ini untuk mendukung dan sosialisasi program-program di hadapan warga Ciracas. Pertama menjelaskan tentang program unggulan soal pembukaan lapangan pekerjaan 17 juta lapangan pekerjaan untuk milenial itu jelaskan kita edukasi ke masyarakat Ciracas," kata Iqnal.

Iqnal berharap warga Jakarta khususnya Ciracas mendukung Ganjar-Mahfud untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang. "Harapannya adalah semua warga Ciracas melakukan suatu gerakan saat pencoblosan untuk mendukung Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Hadiri dalam acara temu warga di Ciracas diantaranya Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi; Wantimpres, Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto.

Kemudian, Ketua Gerakan Merah Putih Fatmawati, Hildawati; Adik kandung Ahok, Harry Basuki Tjahaja Purnama; Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo sekaligus Ketum Relawan Rakyat Ganjar-Mahfud, Iqnal Shalat Sukma Wibowo; dan ribuan relawan yang berbondong-bondong mendatangi GOR Ciracas.

(Arief Setyadi )