HOME NEWS NASIONAL

Berharap Ganjar-Mahfud Menang, Segudang Tantangan yang Dialami Para Lansia Bisa Tuntas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:58 WIB
Pahala Tua Sianturi (Foto: Syifa Fauziah)
Pahala Tua Sianturi (Foto: Syifa Fauziah)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat/Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Pahala Tua Sianturi menyebut memasuki usia tua bukan halangan untuk tetap produktif. Namun, terkadang keluarga dari para lansia yang tidak mendukung.

“Banyak keluarga lansia yang nggak mau membawa ke titik atau ruang yang ada untuk aktivitas. Ujung-ujungnya hanya tiduran aja di rumah,” ujar Pahala dalam Podcast Aksi Nyata Bertajuk ‘Menua dengan Sehat melalui Program Lansia Bahagia Ganjar-Mahfud’, Kamis (11/1/2024).

Pahala menyambut baik program Lansia Bahagia yang digagas oleh Ganjar-Mahfud. Ia menyebut bahwa itu merupakan program unggulan yang dapat meningkatkan produktivitas para lansia.

“Saya berharap bapak Ganjar-Mahfud menang, dengan begitu program ini jalan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
