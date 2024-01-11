Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT : Saya Yakin Korupsi Akan Diberantas oleh Ganjar-Mahfud

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:07 WIB
HT : Saya Yakin Korupsi Akan Diberantas oleh Ganjar-Mahfud
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI/Aziz)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) percaya korupsi akan diberantas secara serius ketika pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menang di pilpres 2024. Hal itu dikatakan HT saat berpidato dalam acara deklarasi Relawan Nusantara Ganjar (Naga) di Inews Tower, Jakarta Pusat, kamis (11/1/2024).

"Adik-adik harus tahu salah satu permasalahan bangsa kita itu adalah korupsi. Jadi kalau kita memiliki pemimpin seperti beliau (Ganjar-Mahfud). Saya yakin korupsi pasti akan diberantas," ucap HT dihadapan relawan Naga yang didominasi generasi muda.

Orang nomor satu di Partai Perindo itu juga menjabarkan kriteria calon pemimpin menurut KH Said Aqil Siradj kepada relawan. "Saya ingin menyampaikan kenapa Ganjar Mahfud yang harus kita pilih. Saya mengutip lima hal yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siradj, mantan ketua umum PBNU dua periode pada waktu sholawatan di Sidoarjo yang dihadiri 100 ribu orang banyak sekali," kaya Hary.

"Jadi beliau mengatakan yang pertama pemimpin harus memenuhi satu ilmu pengetahuan yang tinggi, Pak Ganjar master universitas Indonesia (UI) dan secara pengalaman DPR RI dua periode dan Gubernur Jawa Tengah dua periode. Pak Mahfud profesor doktor, secara akademis pengalaman pernah anggota DPR pernah menteri bahkan zaman Gus Dur waktu tahun 2000-an sudah menteri dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang juga beliau sebagai Menteri polhukam, jadi secara ilmu pengetahuan tidak perlu diragukan," sambungnya.

Selanjutnya, pemimpin harus bersikap adil. Di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud nantinya masyarakat akan mendapatkan keadilan yang sama rata tanpa dibeda-bedakan. Keadilan itu bisa dirasakan ketika Ganjar-Mahfud berani menyikat hanis para koruptor.

Halaman:
1 2
      
