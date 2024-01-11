Sidarto Danusubroto Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Pilpres 2024

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto meyakini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan di hadapan ribuan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Acara Temu Warga yang digagas Gerakan Merah Putih Fatmawati (GMPF) di GOR Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (11/1/2024).

"Kader terbaiknya Jokowi jadi presiden dua periode yang maaf sekarang agak belok kanan. Sekarang saya bukan siapa siapa diberkahi selama 7 presiden masih dipercaya untuk mengabdi pada bangsa. Saya percaya pada karma ya, setelah ini pun yakin akan dimenangkan oleh Ganjar-Mahfud," kata Sidarto.