Ganjar Siapkan Langkah Tingkatkan UMKM, Gandeng Dubes Pasarkan Produk Lokal

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali mengungkapkan program gagasannya untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di pasar global. Ia mencanangkan agar menggandeng Duta Besar (Dubes) sebagai pemasar produk lokal.

Tahapan awalnya ialah memberikan pemahaman terhadap produk yang akan dibuat oleh pelaku-pelaku UMKM. Pemerintah nantinya akan memberikan asesmen, setelahnya pemerintah juga yang akan menggelah pelatihan dan fasilitas untuk mengembangkan masing-masing UMKM.

"Memastikan UMKM tahu persis apa yang dikerjakan dan produknya atau product knoledge. Ketika mereka tahu persis itu, maka assestmen dilakukan oleh pemerintah. Di situlah nanti mereka perlu pelatihan, fasilitas, dan yang lainnya," ujar Ganjar di acara KADIN Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Nantinya akan ada akses modal bagi pelaku usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya tersebut pernah dilakukan di Jawa Tengah dengan selalu meyakinkan pihak perbankan untuk memberikan suku bunga ringan bagi UMKM.

Langkah selanjutnya adalah pendampingan UMKM. Ganjar menceritakan pengalamannya secara aktif mempromosikan produk UMKM ke luar negeri dengan dukungan duta besar. Melalui upaya ini, produk UMKM dari Jawa Tengah berhasil diperkenalkan dan dijual di pasar internasional.