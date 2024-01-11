Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kadin Puji Visi Misi Ganjar-Mahfud Wujudkan Indonesia Emas 2045

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |22:53 WIB
Kadin Puji Visi Misi Ganjar-Mahfud Wujudkan Indonesia Emas 2045
Ganjar Pranowo di acara Kadin (Foto: istimewa)
JAKARTA - Pelaku usaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memuji Visi Misi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahuf MD, mewujudkan Indonesia Emas 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka.

Pelaku usaha menilai Program Unggulan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud memiliki kesamaan pandangan dengan Kadin, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian agar dapat menyusun rencana bisnis jangka panjang. Adanya dialog, pelaku usaha mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan para capres,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie pada Dialog “Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045” di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Anindya mengatakan, pengusaha berharap, hasil dialog Kadin bersama Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menjadi sinyal positif bagi dunia usaha di Indonesia, yang membutuhkan kepastian hukum, jaminan keamanan, dan kebijakan pembangunan jangka panjang berkelanjutan.

Disebutkan, berdasarkan pemaparan Ganjar Pranowo, pelaku usaha menyimpulkan, pasangan Nomor Urut 3 memiliki Visi Misi pembangunan ekonomi yang selaras dengan Roadmap Indonesia Emas 2045.

Kadin telah membuat peta jalan (roadmap), yang dapat dijadikan sebagai panduan dunia usaha dan swasta sekaligus melengkapi roadmap, yang disusun pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Peta jalan yang disusun Kadin menekankan pada empat pilar, yaitu ketahanan pangan dan kesehatan, kesejahteraan, inklusivitas, serta keberlanjutan (sustainability).

