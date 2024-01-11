Remaja di Bogor Nekat Pamer Kelamin karena Keseringan Nonton Video Porno

BOGOR - Remaja berinisial AS (16), nekat melakukan aksi eksibisionis pamer kelamin di Kota Bogor. Hasil pemeriksaan, remaja itu terdorong hawa nafsu karena video porno.

"Motifnya karena AS pernah menonton video blue film sehingga membangkitkan salah satu hormon sehingga aksi tersebut memang menjadi keinginan AS (pamer kelamin)," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara, Kamis (11/1/2024).

Sehingga, AS nekat melakukan aksi eksibisionis atau memamerkan alat kelaminnya agar dipegang korban.

"Namun korban ketakutan dan lari," tambahnya.

Untuk sasaran, tambah Luthfi, AS mencari korbannya secara acak. Antara AS dengan korbannya tidak saling mengenal satu sama lain.

"Sasaran memang random, korban dan pelaku tidak saling kenal dan tidak ada hubungan," tutupnya.

Sebelumnya, remaja berinisial AS (16), terpaksa berurusan dengan hukum karena melakukan aksi eksibisionis di wilayah Kota Bogor. Yang mana, kasus ini berawal dari informasi viral dari media sosial.

"Tim berhasil mengamankan pelaku yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum di sekitar daerah Tanah Baru," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara kepada wartawan.