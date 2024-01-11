Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Remaja di Depok, Satu Orang Kena Bacok di Kepala

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:26 WIB
Tawuran Remaja di Depok, Satu Orang Kena Bacok di Kepala
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Tawuran remaja pecah di Jalan Merapi, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu 10 Januari 2024 dini hari. Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono membenarkan peristiwa tersebut, terdapat satu korban berinisial AM (16) seorang pelajar mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang.

"Betul (ada tawuran remaja dini hari kemarin)," kata Margiyono saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

"Diduga korban luka bacok karena pelaku menyerang, dan melakukan pembacokan terhadap korban dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sampai ke belakang serta pantat," tambahnya.

Margiyono menyebut bahwa korban AM dilarikan ke Rumah Sakit Citra Arafiq dan dirujuk ke RS lainnya untuk pertolongan medis.

"Selanjutnya korban di bawa ke RS Citra Arafiq. Korban akan di rujuk dari RS Citra Arafiq ke RS lain karena pihak RS Citra tidak bisa menangani," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171750//tawuran_remaja-i8XI_large.jpg
Pemuda 20 Tahun Tewas Tertembak saat Tawuran di Medan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650//penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169396//tawuran_remaja-bB0d_large.jpg
Tawuran Remaja Pecah di Tangsel, 1 Pelajar Tewas Disabet Sajam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement