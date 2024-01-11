Tawuran Remaja di Depok, Satu Orang Kena Bacok di Kepala

DEPOK - Tawuran remaja pecah di Jalan Merapi, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Rabu 10 Januari 2024 dini hari. Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono membenarkan peristiwa tersebut, terdapat satu korban berinisial AM (16) seorang pelajar mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang.

"Betul (ada tawuran remaja dini hari kemarin)," kata Margiyono saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

"Diduga korban luka bacok karena pelaku menyerang, dan melakukan pembacokan terhadap korban dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sampai ke belakang serta pantat," tambahnya.

Margiyono menyebut bahwa korban AM dilarikan ke Rumah Sakit Citra Arafiq dan dirujuk ke RS lainnya untuk pertolongan medis.

"Selanjutnya korban di bawa ke RS Citra Arafiq. Korban akan di rujuk dari RS Citra Arafiq ke RS lain karena pihak RS Citra tidak bisa menangani," pungkasnya.

(Awaludin)