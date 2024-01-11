Kecelakaan Motor Sport vs Matik di Tangsel, 3 Orang Luka Parah

TANGSEL - Dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Taman Makam Pahlawan Seribu, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel). Tiga orang pengendara dan penumpangnya tergeletak mengalami luka parah.

Kecelakaan itu terjadi pada Rabu 10 Januari 2024 malam sekira pukul 19.30 WIB. Dua kendaraan yang terlibat yakni seunit motor sport yang dikendarai MS (36) dan seunit motor matik yang dikemudikan perempuan berinisial R (34) dan AAS (45).

Kronologi kecelakaan itu bermula saat motor sport melaju dari arah Bundaran Tekno menuju arah Muncul. Sementara sebaliknya, motor matik yanh ditumpangi 2 perempuan melintas dari Muncul hendak masuk ke Pergudangan Taman Tekno.

"Sesampainya di TKP sepeda motor matik yang dikendarai saudari R hendak belok kanan untuk masuk ke pergudangan Taman Tekno, kemudian terjadi benturan dengan sepeda motor sport yang dikendarai saudara MS," ujar Kasi Humas Polres Tangsel, Iptu Wendi Afrianto, Kamis (11/01/24).

Kecelakaan itu sempat divideokan hingga ramai tersebar. Nampak terlihat, 2 korban perempuan tergeletak bersimbah darah dalam posisi tak bergerak. Sementara pria pengendara motor sport mengalami nasib yang sama. Sedang 2 kendaraan rusak parah.

"Saudara MS mengalami luka di bagian kepala, saudari R mengalami luka di bagian kepala dan saudari AAS mengalami luka di bagian kepala. Selanjutnya, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis," ujarnya.

