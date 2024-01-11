Ratusan Mahasiswa Bagikan Ribuan Pamflet Tolak Pelanggar HAM di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Ciputat, Tangerang Selatan, melakukan aksi membagi-bagikan ribuan pamflet menolak pelanggar HAM di halte depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Adapun, mahasiswa yang melakukan aksi adalah dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UMJ, PTIQ, ITB-Ahmad Dahlan.

Mereka membagi-bagikan pamflet perlawanan kepada para pengguna jalan yang melintasi Jalan Ir H Djuanda, Tangerang Selatan.

Para mahasiswa itu juga terlihat memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Koordinator Aksi, Glamora Lionda mengatakan, ada alasan mendasar kenapa mahasiswa menolak pelanggar HAM dan politik dinasti.

“Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai anak bangsa dan bentuk rasa cinta kita buat Indonesia, menyoal Pilpres ini ya,” ujarnya.