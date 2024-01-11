Advertisement
MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Tol Janger KM17, Lalu Lintas Padat Merayap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:55 WIB
Kecelakaan Beruntun di Tol Janger KM17, Lalu Lintas Padat Merayap
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Jakarta Tangerang (Tol Janger) pada Kamis (11/1/2024) siang. Akibatnya, Tol Janger di KM 17 Kunciran-Karang Tengah pun mengalami kemacetan.

Informasi tersebut disampaikan oleh akun X milik Jasa Marga, @PTJASAMARGA pada Kamis (11/1/2024) siang tadi, sekira pukul 12.41 WIB. Disebutkan, terjadi kecelakaan beruntun di Tol Janger, yang mana membuat arus lalu lintas menjadi macet di KM 17 Kunciran-Karang Tengah KM 10 arah Tomang. Lalu, Kedoya-Kebon Jeruk hingga Kemanggisan-Tomang Km 01.

Adapun kecelakaan tersebut membut jalur Tol Janger arah Tomang menyempit. Sebabnya, kecelakaan beruntun itu menakan 2 lajur, yakni lakur 3 dan lajur 4.

Petugas saat ini telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan atas kecelakaan beruntun itu. Namun, belum ada keterangan resmi dari kepolisian ataupun Jasa Marga tentang kronologis, jumlah kendaraan yang terlibat, hingga ada tidaknya korban dalam insiden kecelakaan beruntun tersebut.

"Tol Janger Kunciran KM 17-Karang Tengah KM 10 arah Tomang PADAT, Penanganan kecelakaan beruntun di Lajur 3 dan Lajur 4. Kedoya - Kbn Jeruk PADAT, volume lalin. Kemanggisan - Tomang Km 01 PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun X Jasa Marga sebagaimana dilihat pada Kamis (11/1/2024).

(Awaludin)

      
