MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan Deras Siang Ini, Polisi Imbau Pengendara Hati-Hati

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:25 WIB

Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Sebagian besar wilayah DKI Jakarta diguyur hujan deras, Kamis (11/1/2024) siang. Di Jakarta Pusat, hujan mulai turun sekitar pukul 13.00 WIB dan masih berlangsung hingga 14.21 WIB.

Kondisi cuaca yang terjadi sesuai dengan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam ramalan cuacanya untuk hari ini, pada siang hari Jakarta Barat akan turun hujan disertai petir.

Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan hujan ringan. Kemudian di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan hujan sedang.

Sementara itu di situs BMKG menyatakan, hujan di wilayah Jakarta juga akan terjadi pada malam hari ini.

