HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegat Kawanan Maling Motor Bersenpi, Satu Warga Serpong Kena Bacok

Hambali , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:28 WIB
Cegat Kawanan Maling Motor Bersenpi, Satu Warga Serpong Kena Bacok
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

TANGSEL - Aksi pencurian yang dilakukan empat pria berboncengan dua sepeda motor terjadi di Jalan Roda Hias, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Seorang warga yang berupaya mengadang dibacok pelaku.

Bandit jalanan itu beraksi pada Rabu 10 Januari 2024 malam, sekira pukul 20.00 WIB. Mereka sempat mondar-mandir mengintai di Jalan Roda Hias. Lokasi kejadian terbilang ramai, sebab banyak dipadati lapak pedagang dan motor-motor para pembeli.

Salah satu pelaku dipergoki saat menjebol kunci kontak sepeda motor matik yang terparkir di pinggir jalan. Pemiliknya diketahui tengah membeli kudapan yang berjarak beberapa meter dari lokasi. Menyaksikan itu, warga pun spontan meneriaki pelaku.

Keempat pelaku tancap gas kabur menuju arah Jalan Raya Serpong. Namun di tengah gang, salah satu warga bernama Suryana (38) diduga berupaya mengadang. Nahas, salah satu pelaku langsung menyabetkan senjata tajam ke perutnya.

"Katanya ada empat orang (pelaku), pada boncengan naik sepeda motor. Tadinya mau maling motor di jalan, tapi ketahuan langsung kabur. Nah si Suryana (korban) ini posisinya lagi beli dagangan di depan, dia denger teriak-teriak maling kan, langsung mau nyegat, terus dibacok perutnya," ungkap paman korban, Andi (66), di lokasi, Kamis (11/01/2024).

Halaman:
1 2
      
