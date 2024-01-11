Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Padam, Arus Lalin di Menteng Atas Kembali Normal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:42 WIB
Kebakaran Padam, Arus Lalin di Menteng Atas Kembali Normal
Kebakaran di Menteng Atas, Jakarta Selatan (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang melanda sejumlah ruko di kawasan Jalan Dr Saharjo, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2024) siang tadi telah berhasil dipadamkan petugas. Kini, arus lalu lintas di Jalan Dr Saharjo tampak telah normal sebagaimana biasanya.

Kebakaran yang melanda sejumlah ruko tersebut telah berhasil dipadamkan oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan sejak Kamis petang tadi. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Slamet mengatakan, kebakaran yang melanda sejumlah ruko itu telah berhasil dipadamkan oleh petugas pada sekira pukul 17.30 WIB.

"Kebakaran yang melanda sebuah Ruko dan rumah tinggal padat hunian berhasil dipadamkan pada pukul 17.30 WIB dengan total pengerahan sebanyak 30 unit dan 160 personel," ujarnya pada wartawan, Kamis.

Berdasarkan pantauan, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan meninggalkan lokasi kejadian pada sekira pukul 18.20 WIB. Petugas sebelum pergi lebih dahulu memastikan tak ada lagi api ataupun sisa bara api yang berpotensi memunculkan api nantinya.

Usai petugas damkar meninggalkan lokasi kebakaran, Jalan Dr Saharjo dari arah Pancoran menuju Manggarai yang sebelumnya sempat ditutup sementara telah dibuka kembali. Kendaraan dari arah Pancoran yang hendak ke lampu merah Manggarai dan sebelumnya sempat dialihkan itu kini sudah bisa melintasi Jalan Dr Saharjo.

Tampak arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju Manggarai saat ini terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, kendaraan dari arah Manggarai menuju Pancoran terpantau ramai lancar.

(Arief Setyadi )

      
