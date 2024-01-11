Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Tuntas Pelanggaran HAM, Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:32 WIB
Usut Tuntas Pelanggaran HAM, Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa
Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Jaksel
A
A
A

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Prof Dr Moestopo Beragama yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Indonesia Bersatu menggelar aksi unjuk rasa dan membagikan ribuan pamflet perlawanan.

Mereka membagikan pamflet perlawanan kepada para pengguna jalan yang melintasi Jalan Hang Lekir, Jakarta. Sebagian mahasiswa juga nampak memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka juga membagikan tabloid Achtung berjudul “Reformasi Dikhianati”.

“Jadi aksi ini memang dilakukan serentak oleh mahasiswa. Kami menuntut pemerintah untuk menindak atau mengusut tuntas tentang pelanggaran HAM berat baik yang sudah diakui maupun yang belum diakui,” ujar Humas aksi, Rekah Buana, Kamis (11/1/2024).

Karenanya dia juga mengajak seluruh mahasiswa di Tanah Air untuk bergerak melawan ketidakadilan yang terjadi saat ini.

