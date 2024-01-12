Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta 93 Pegawai KPK Disidang Etik Terkait Pungli di Rutan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:00 WIB
5 Fakta 93 Pegawai KPK Disidang Etik Terkait Pungli di Rutan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menggelar sidang etik bagi 93 pegawai lembaga antirasuah atas kasus dugaan pungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan KPK.

"93 orang yang akan naik sidang etik," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Okezone merangkum fakta terkait peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Dewas Tak Rincikan Identitas Pegawai KPK Disidang Etik

Namun, Albertina tidak merincikan identitas dari para pegawai tersebut. Ia melanjutkan, sidang secara etik ini diusahakan akan digelar pada Januari tahun ini.

"Direncanakan bulan ini," ujarnya.

2. Dewas Sebut Pungli di Rutan KPK Capai Rp4 Miliar

Albertina mengakui sidang etik puluhan pegawai tersebut terkait pungli di rutan KPK. Sejauh ini, pihaknya menemukan besaran pungli lebih besar dari temuan awal, yakni Rp4 miliar.

"Niainya lebih. tapi yang untuk nilai itu jelasnya pidananya ya. Kalau kita di etik ada nilai-nilanya juga tapi kan kita terlalu mendalami masalah nilai ya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
