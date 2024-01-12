Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Respons KPU Terkait Temuan PPATK soal Dana Luar Negeri Mengalir ke Parpol

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |07:00 WIB
5 Fakta Respons KPU Terkait Temuan PPATK soal Dana Luar Negeri Mengalir ke Parpol
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya aliran dana dari luar negeri senilai Rp195 miliar ke 21 bendahara partai politik (parpol) sepanjang 2022-2023.

Okezone mengungkap 5 fakta terkait peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. PPATK Endus Peningkatan Transaksi 21 Parpol

PPATK mengendus adanya peningkatan transaksi dari 21 partai politik dalam rentang 2022-2023. Pada 2022, PPATK mengidentifikasi 8.270 transaksi. Kemudian, jumlah transaksi meningkat menjadi 9.164 pada tahun 2023.

2. Total Penerimaan Dana dari Luar Negeri Ada 21 Rekening

Kendati meningkatnya transaksi keuangan itu, PPATK mengkalkulasi total penerimaan uang dari luar negeri ke 21 rekening bendahara parpol senilai Rp195 miliar. Meski begitu, PPATK tak mengungkap identitas bendahara parpol yang menerima aliran dana tersebut.

3. KPU Tunggu Laporan Resmi dari PPATK

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari PPATK terkait temuan itu ke pihaknya.

"Itu PPATK, yang jelas apakah itu dilaporkan ke KPU? KPU kan melaporkan apa yang dilaporkan," kata Mellaz saat ditemui di kantornya, Rabu 10 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement