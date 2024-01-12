Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 Januari: Gempa 7,0 SR Guncang Haiti Tewaskan 230 Ribu Orang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |04:06 WIB
Peristiwa 12 Januari: Gempa 7,0 SR Guncang Haiti Tewaskan 230 Ribu Orang
Gempa menghancurkan Istana Presiden Haiti. (Foto: Getty Images)
SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 12 Januari setiap tahunnya, mulai dari gempa dahsyat di Haiti hingga Cristiano Ronaldo dinobatkan menjadi pemain terbaik dunia untuk ketiga kalinya.

Untuk mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung pada 12 Januari, dikutip dari berbagai sumber:

1898 - Ito Hirobumi memulai masa bakti ketiganya sebagai Perdana Menteri Jepang

Pangeran Itō Hirobumi, GCB merupakan mantan Perdana Menteri Jepang selama empat kali. Tepat pada 12 Januari 1898 merupakan ketiga kali masa baktinya menjadi Perdana Menteri Jepang. Di periode ketiga, Ito hanya menjabat hingga 30 Juni 1898.

1970 - Biafra menyerah, mengakhiri perang saudara Nigeria

Perang Saudara Nigeria, atau disebut juga Perang Biafra terjadi pada 6 Juli 1967 hingga 15 Januari 1970 merupakan perang untuk menghambat pemisahan Biafra dari Nigeria. Biafra mewakili aspirasi nasionalis rakyat etnis Igbo, yang pemimpinnya merasa bahwa mereka tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan pemerintah federal yang didominasi orang-orang Utara.

Konflik timbul karena ketengangan politik, ekonomi, etnis, budaya, dan agama yang timbul sejak proses dekolonisasi formal dari Inggris pada 1960 hingga 1963. Penyebab langsung perang pada 1966 termasuk kudeta militer, kudeta balasan atas kudeta sebelumnya (counter coup d'etat), dan penganiayaan/pembinasaan atas orang-orang Igbo yang tinggal di Nigeria Utara. Kontrol atas produksi minyak bumi di Delta Niger juga berperan penting dalam perang saudara ini.

1970 - Hari kelahiran pemain bulutangkis ganda pria Indonesia, Denny Kantono

Denny Kantono lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, 12 Januari 1970 merupakan pemain ganda putra bulutangkis Indonesia.

Ia adalah salah satu atlet berprestasi hasil binaan PB Djarum Kudus. Denny Kantono yang berpasangan dengan Antonius Budi Ariantho berhasil menjuarai beberapa kejuaraan internasional dan pernah menduduki peringkat satu dunia.

