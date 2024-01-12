Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Laksanakan Audiensi dengan Menpan RB, Bahas Reformasi Birokrasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |02:43 WIB
Panglima TNI Laksanakan Audiensi dengan Menpan RB, Bahas Reformasi Birokrasi
Panglima TNI Agus Subiyanto bersama Menpan RB Azwar Anas (Foto: Puspen TNI)




JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Soedirman Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

Kedatangan Panglima TNI yang didampingi Kasum TNI, Irjen TNI, Kapus RB, dan pejabat utama Mabes TNI lainnya bertujuan mengeksekusi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI agar lebih berdampak termasuk dalam menaikkan dan menurunkan strata kepangkatan seorang Perwira Tinggi yang memimpin suatu Institusi di lingkungan TNI.

Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang peningkatan kesejahteraan prajurit yaitu tunjangan kinerja (Tunkin).

"Peningkatan status Komandan Korp Marinir dari bintang 2 menjadi bintang 3, kemudian RSPAD, Puspomad dari bintang 3 menjadi bintang 2," ujar Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Panglima TNI memaparkan mengenai usulan kenaikan Tunkin di tubuh TNI dari 70% menjadi 80%.

"Selain efisiensi sistem kinerja, TNI juga akan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat seperti penanganan stunting, membangun Rumah Tidak Layak Huni atau (RTLH). Program ini bakal berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat Tunkin yang diberikan Negara," katanya.

Disisi lain, Menpan RB Abdulllah Azwar Anas mengatakan, semua proses saat ini sudah mulai berjalan secara paralel. Nilai RB TNI pun juga telah naik menjadi 72%. Oleh karena itu, menurutnya, dalam waktu dekat Tunkin TNI bisa naik 80%.

