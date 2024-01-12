Ganjar Siap Perkuat Industri Farmasi Nasional: Tidak Boleh Lagi Utopis

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo siap mendorong sejumlah kebijakan strategis terutama untuk memperkuat industri farmasi nasional yang berdaulat.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam acara yang bertajuk “Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2014, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Visi dari capres yang berpasangan dengan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD ini memiliki alasan kuat. Ke depan, menurutnya Indonesia akan menghadapi situasi ekonomi yang sangat dinamis. Selain itu pandemi Covid-19 menurutnya menjadi pelajaran berharga, dan masalah sejenis bisa saja terulang di masa depan.

Di sisi lain pihaknya pun menyimpan keresahan. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor 90% bahan baku untuk industri farmasi.

Belum lagi hanya ada empat industri petrokimia yang dimiliki Indonesia untuk mendukung farmasi. Sementara negara tetangga seperti Vietnam telah mempunyai 29 industri petrokimia.

Ganjar berkomitmen untuk menambah industri petrokimia guna memenuhi bahan baku farmasi/obat-obatan.

“Produksi dalam negeri kita tidak boleh lagi utopis,” tegasnya di hadapan pengurus KADIN di acara yang dihelat di Ballroom Jakarta Theater tersebut.

Ganjar kemudian mengutip Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang menegaskan jika Indonesia ingin menjadi negara besar, ada dua hal harus dipenuhi yaitu logam dasar dan kimia dasar.

Karena itu, Ganjar menegaskan, mengenai kimia dasar belum rampung sampai sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kata dia, kita harus memulai penguatan industri petrokimia.

“Kalau itu dilakukan, hutan kita yang sangat luas, plasma nutfah yang luar biasa, perisetnya sudah ada, namun kenyataannya, setelah sampai ke meja pengambil keputusan, tidak ada,” jelasnya.