Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyesalan Gajah Mada ke Gayatri Usai Bunuh Menteri Keamanan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:09 WIB
Penyesalan Gajah Mada ke Gayatri Usai Bunuh Menteri Keamanan Majapahit
A
A
A

JAKARTA - Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat pelantikan menjadi Mahapatih Majapahit berbuntut panjang. Di momen pelantikan itu internal pejabat Kerajaan Majapahit pun berdebat dan saling bertengkar akibat misi ambisius sang mahapatih tersebut.

Bahkan karena perdebatan dan pertengkaran itu, satu pejabat istana Kerajaan Majapahit yakni menteri keamanan tewas. Sang menteri tewas dibunuh oleh Gajah Mada yang kesal dengan umpatan Saden Kembar, karena tidak setuju dengan Sumpah Palapa yang diucapkannya.

Konon pasca pembunuhan itu, Gajah Mada menyesal dan meminta maaf pasca Sumpah Palapa yang diucapkannya berujung konflik di internal Kerajaan Majapahit.

Bahkan saat itu Gajah Mada menunjukkan wajah kesedihan, tetapi masih menunjukkan sifat kekeras - kepalaannya. Gajah Mada sadar membunuh sama artinya dengan melanggar ajaran etis Buddha.

Alhasil Gajah Mada sebagaimana dikisahkan pada buku "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit", dari Earl Drake, ia dipanggil oleh Gayatri, dewan penasehat raja sekaligus ibu dari Tribhuwana Tunggadewi, sang penguasa Majapahit.

Gayatri menghendaki agar perseteruan itu diselesaikan dengan kepala dingin. Gajah Mada pun minta pengertian Gayatri, seraya menjelaskan ia pun tak memilih kekerasan untuk memecahkan sebagian besar masalah. Namun dalam dunia yang jauh dari sempurna, terkadang orang harus melanggar ajaran agama.

Gajah Mada juga mengingatkan Gayatri bahwa menurut kode etik keprajuritan, hinaan atas pribadi seperti yang telah dilontarkan Kembar hanya bisa ditanggapi dengan duel sampai mati. Gayatri berusaha meyakinkan Gajah Mada bahwa saat itu dirinya tak ingin membahas persoalan etika, melainkan cara yang paling jitu untuk mencapai tujuan mereka memperluas batas - batas wilayah Majapahit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement