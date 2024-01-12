Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Baru Gempa Sumedang, Pernah Terjadi Tahun 1955

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:24 WIB
5 Fakta Baru Gempa Sumedang, Pernah Terjadi Tahun 1955
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan lima fakta terbaru mengenai gempa merusak dengan kekuatan M4,8 di Sumedang, Jawa Barat, yang terjadi pada malam pergantian tahun baru, 31 Desember 2023 lalu.

Gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1955. Berikut ini sejumlah fakta tekait gempa yang mengguncang Sumedang pada malam tahun baru:

1. Merupakan jenis gempa ‘kerak dangkal’.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa semacam ini dipicu aktivitas sesar aktif, yang seluruh pelepasan energinya terkonsentrasi pada wilayah lokal.

“Meskipun magnitudonya relatif kecil 4,8, Gempa Sumedang dapat merusak lebih dari 149 bangunan rumah,” ungkap Daryono dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (12/1/2024).

Daryono pun menambahkan selain kedalaman gempanya yang dangkal, episenter gempa kerak dangkal yang terletak di zona tanah lunak dan tebal akan memicu resonansi yang berujung amplifikasi atau penguatan gelombang gempa sehingga gempa kerak dangkal dikenal sangat merusak dan mematikan.

Beberapa contoh gempa kerak dangkal adalah Gempa Cianjur 2022 (lebih dari 600 orang Meninggal Dunia-MD), Gempa Yogyakarta 2006 (lebih dari 6000 orang MD), Gempa Turki 2023 (lebih dari 17,000 orang MD), Gempa Sichuan China 2008 (lebih dari 70,000 orang MD).

“Gempa Sumedang memberi pelajaran akan pentingnya mitigasi konkrit dengan mewujudkan bangunan dengan struktur kuat dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang aman, berbasis risiko gempabumi,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Sumedang gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836/gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825/gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178810/gempa-UAOx_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178627/gempa-2H5T_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Sabang Terasa hingga Banda Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178162/gempa-x4cj_large.jpg
Gempa M3,1 Guncang Ruteng Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177870/gempa-eK5S_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Laut Banda Maluku, BMKG: Akibat Deformasi Batuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement