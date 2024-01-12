Waktu Terbatas, dari Jawa Tengah Ganjar Akan Blusukan ke Luar Jawa

TEGAL - Waktu kampanye Pemilu 2024 yang terbatas membuat Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo akan mulai gencar blusukan di luar Pulau Jawa beberapa waktu kedepan.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai mengakhiri kegiatan safari politik di Cilacap, Banyumas, Brebes, dan Tegal pada Kamis (11/1/2024).

Ganjar mengaku sebenarnya ingin berkampanye di 6 eks karesidenan di Jawa Tengah, tetapi waktu tidak cukup.

Sehingga Ganjar harus melanjutkan safari politik ke Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia.

“Sulawesi dan Maluku sudah kontak saya. Saya bilang sabar, tapi kan nanti pertengahan Januari sudah mulai kampanye terbuka. Jadi, nanti kita siapkan di titik-titik di luar itu,” ujar Ganjar Pranowo kepada awak media di Tegal.

Ia mengungkapkan strategi Sat Set Tas Tes menemui masyarakat di Jawa Tengah (Jateng), dalam dua pekan terakhir.

BACA JUGA: Netralitas dan Imparsialitas Penyelenggaraan Pemilu Indonesia di Luar Negeri Mesti Diperhatikan

Strategi itu diterapkan Ganjar untuk memantapkan konsolidasi bersama Tim Pemenangan Daerah (TPD), Calon Legislatif Partai Koalisi, dan relawan, menarik simpati masyarakat pemilih, pada Pilpres 2024.

Saat menemui menemui akar rumput di Jawa Tengah Ganjar mengungkapkan karena banyak pihak yang mengundangnya untuk bertemu langsung masyarakat di desa-desa.