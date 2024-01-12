Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waktu Terbatas, dari Jawa Tengah Ganjar Akan Blusukan ke Luar Jawa

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:37 WIB
Waktu Terbatas, dari Jawa Tengah Ganjar Akan Blusukan ke Luar Jawa
A
A
A

TEGAL - Waktu kampanye Pemilu 2024 yang terbatas membuat Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo akan mulai gencar blusukan di luar Pulau Jawa beberapa waktu kedepan.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai mengakhiri kegiatan safari politik di Cilacap, Banyumas, Brebes, dan Tegal pada Kamis (11/1/2024).

Ganjar mengaku sebenarnya ingin berkampanye di 6 eks karesidenan di Jawa Tengah, tetapi waktu tidak cukup.

Sehingga Ganjar harus melanjutkan safari politik ke Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia.

“Sulawesi dan Maluku sudah kontak saya. Saya bilang sabar, tapi kan nanti pertengahan Januari sudah mulai kampanye terbuka. Jadi, nanti kita siapkan di titik-titik di luar itu,” ujar Ganjar Pranowo kepada awak media di Tegal.

Ia mengungkapkan strategi Sat Set Tas Tes menemui masyarakat di Jawa Tengah (Jateng), dalam dua pekan terakhir.

Strategi itu diterapkan Ganjar untuk memantapkan konsolidasi bersama Tim Pemenangan Daerah (TPD), Calon Legislatif Partai Koalisi, dan relawan, menarik simpati masyarakat pemilih, pada Pilpres 2024.

Saat menemui menemui akar rumput di Jawa Tengah Ganjar mengungkapkan karena banyak pihak yang mengundangnya untuk bertemu langsung masyarakat di desa-desa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement