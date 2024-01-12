Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari ke-46 Kampanye, Ganjar Akan Berziarah ke Makam Kiai Hasyim Asy'ari dan Gus Dur di Ponpes Tebuireng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:27 WIB
Hari ke-46 Kampanye, Ganjar Akan Berziarah ke Makam Kiai Hasyim Asy'ari dan Gus Dur di Ponpes Tebuireng
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di kawasan Jawa Timur (Jatim) pada hari ke-46 kampanye, Jumat (12/1/2024). Dalam safari politik itu, Ganjar dijadwalkan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Di sana, Ganjar berencana akan berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Hasyim Asy'ari sekaligus ziarah ke makam Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kegiatan Ganjar, dimulai dari akan hadiri kegiatan sarasehan petani tebu di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada pukul 10.50 WIB - 11.20 WIB.

Kemudian, Ganjar dijadwalkan bakal menunaikan sholat Jumat di Masjid Al Ijabah di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada pukul 11.35 WIB - 12.20 WIB.

Selanjutnya, Ganjar dijadwalkan pertemuan dengan TPC, Caleg partai koalisi dan relawan Nganjuk dan Jombang di Aula DPC PDI-Perjuangan Nganjuk pada pukul 12.50 WIB - 13.35 WIB.

Setelah itu, Ganjar langsung menuju Ponpes Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada pukul 14.20 WIB - 15.05 WIB. Di sana, Ganjar akan berziarah ke makam Kiai Hasyim Asy'ari sekaligus ke makam Gus Dur.

Selanjutnya, Ganjar akan berziarah ke makam Kiai Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) PP Bahrul Tambakberas, di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur pukul 15.30 - 16.15 WIB.

Safari Ganjar berlanjut berziarah ke makam Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Hasyim Wahid atau Gus Im di Ponpes Mamba'ul Ma'rif, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

