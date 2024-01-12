Makan di Angkringan Palembang, Warga Antusias Ingin Berfoto dengan Siti Atikoh

PALEMBANG - Kedatangan kstri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti Pelembang, membuat warga antusuas. Itu terlihat kala warga ingin berswafoto saat Atikoh hendak makan malam Angkringan Bang Joe, Jalan Slamet Riadi, Palembang, Kamis (11/1/2024) malam.

Momen itu terjadi kala Atikoh tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 WIB. Ratusan warga tampak sudah banyak yang menunggu kedatangan Atikoh. Mereka meneriakan nama Ganjar Pranowo, Mahfud MD hingga nama Atikoh.

"Pak Ganjar, Pak Mahfud, Ibu, Ibu Atikoh," pekik warga.

BACA JUGA: Kemlu Pastikan Tidak Ada Korban WNI dari Kerusuhan di Papua Nugini

Atikoh pun turun dari kendaraan yang ia tumpangi dan menyapa warga yang menyambutnya penuh antusias dan meriah. Warga berebut untuk bersalaman dan berswafoto.

Dengan ramah Atikoh meladeni satu persatu warga yang memintanya untuk bersalaman dan berswafoto.

Setibanya di angkringan, warga tetap mengikuti Atikoh dan mengajaknya berfoto bersama.

"Bu, foto sini Bu," kata warga.

"Iya ayo sini," jawab Atikoh.

"Pak Ganjarnya mana Bu?," tanya lagi warga.

"Nggak ada Bapaknya tadi lagi di Jakarta," tutur Atikoh.