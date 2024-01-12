Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antusiasme Pedagang Pasar 26 Ilir Palembang Dikunjungi Siti Atikoh, Kompak Dukung Ganjar-Mahfud

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:31 WIB
Antusiasme Pedagang Pasar 26 Ilir Palembang Dikunjungi Siti Atikoh, Kompak Dukung Ganjar-Mahfud
PALEMBANG - Suasana Pasar 26, Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat pagi, (12/1/2024) mendadak heboh.

Para pedagang tampak begitu antusias seperti tengah menanti seseorang. Rupanya, mereka tengah menanti kedatangan Siti Atikoh.

Kedatangan istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu telah dinanti-nanti, usai bus yang ia tumpangi bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Kiemas, Ayu dan anggota DPRD Sumsel Rita Suryani telah tiba di lokasi.

Salah satunya, pedagang sayur-mayur bernama Marti. Rupanya, ia sangat kagum dengan sosok Siti Atikoh yang menurutnya cukup rajin blusukan di pasar-pasar dibanding pasanga Capres lain.

“Mantap ya bu Atikoh. Rajin sekali blusukan tidak seperti yang lain. Saya selalu nonton di televisi. Ganjar-Mahfud pokoknya Presiden!” kata Marti.

Begitu juga dengan salah seorang pedagang ikan bernama Tarkim. Usut punya usut, ia merupakan pedagang asal Jawa Tengah.

Tarkim menyatakan bahwa ia merupakan salah satu pendukung ‘garis keras’ Ganjar-Mahfud.

Karena, ia sendiri meyakini, bahwa Ganjar memiliki kinerja yang cukup baik selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

