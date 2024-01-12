Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berikut Jadwal Lengkap Kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Hari Ini

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:57 WIB
Berikut Jadwal Lengkap Kegiatan Kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Hari Ini
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo akan melakukan kampanye di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada hari ke-46 Kampanye Pilpres 2024, Jumat (12/1/2024).

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD melakukan safari politik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan agenda kegiatan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar akan mengawali aktivitasnya pada pukul 10.50 WIB dengan menghadiri Sarasehan Petani Tebu di Desa Klinter, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada pukul 11.35 WIB, Ganjar beserta rombongan akan menunaikan Sholat Jumat, di Masjid Al-Ijabah di Desa Plimping, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Telusuri berita news lainnya
