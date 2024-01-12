Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan dan Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Monumen Pahlawan Nasional Vietnam dan Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi, pada Jumat, 12 Januari 2024.

Tiba di Monumen Pahlawan Nasional Vietnam, Presiden Jokowi disambut oleh Kepala Istana Presiden Vietnam, Le Khanh Hai. Presiden Jokowi kemudian mengikuti prosesi peletakan karangan bunga untuk menghormati arwah para pahlawan.

Selepas itu, Presiden Jokowi menuju Mausoleum Ho Chi Minh. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi juga mengikuti prosesi peletakan karangan bunga untuk menghormati arwah presiden dan perdana menteri pertama Vietnam, Ho Chi Minh.

Dari Mausoleum Ho Chi Minh, Presiden Jokowi menuju Istana Presiden untuk kemudian bertemu dengan Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Monumen Pahlawan Nasional dan Mausoleum Ho Chi Minh yakni Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

(Khafid Mardiyansyah)