Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan dan Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:45 WIB
Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan dan Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Monumen Pahlawan Nasional Vietnam dan Mausoleum Ho Chi Minh di Hanoi, pada Jumat, 12 Januari 2024.

Tiba di Monumen Pahlawan Nasional Vietnam, Presiden Jokowi disambut oleh Kepala Istana Presiden Vietnam, Le Khanh Hai. Presiden Jokowi kemudian mengikuti prosesi peletakan karangan bunga untuk menghormati arwah para pahlawan.

Selepas itu, Presiden Jokowi menuju Mausoleum Ho Chi Minh. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi juga mengikuti prosesi peletakan karangan bunga untuk menghormati arwah presiden dan perdana menteri pertama Vietnam, Ho Chi Minh.

Dari Mausoleum Ho Chi Minh, Presiden Jokowi menuju Istana Presiden untuk kemudian bertemu dengan Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Monumen Pahlawan Nasional dan Mausoleum Ho Chi Minh yakni Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914//jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808//dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176789//dokter_tifa-zHiO_large.jpg
Dokter Tifa Bakal Tulis Buku Jokowi's Dark Life, Berisi Jejak Masa Lalu Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement