Siang Ini, Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa atas Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hari ini kembali diperiksa oleh penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Pemeriksaan SYL untuk melengkapi berkas perkara dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan terhadap dirinya dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Iya betul, hari ini rencana jam 2 siang pemeriksaan konfrontir di Bareskrim Mabes Polri, dan beliau konfirmasi hadir," kata kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Pemeriksa SYL hari ini adalah lanjutan dari Kamis kemarin.

Kemarin, SYL menjalani pemeriksaan dan baru keluar dari Gedung Bareskrim sekitar pukul 22.54 WIB malam. Artinya ia menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam sejak kedatangannya pada 10.36 WIB.