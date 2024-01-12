Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siang Ini, Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa atas Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:12 WIB
Siang Ini, Syahrul Yasin Limpo Kembali Diperiksa atas Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri
Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim Polri (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hari ini kembali diperiksa oleh penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Pemeriksaan SYL untuk melengkapi berkas perkara dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan terhadap dirinya dengan tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Iya betul, hari ini rencana jam 2 siang pemeriksaan konfrontir di Bareskrim Mabes Polri, dan beliau konfirmasi hadir," kata kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

 BACA JUGA:

Pemeriksa SYL hari ini adalah lanjutan dari Kamis kemarin.

Kemarin, SYL menjalani pemeriksaan dan baru keluar dari Gedung Bareskrim sekitar pukul 22.54 WIB malam. Artinya ia menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam sejak kedatangannya pada 10.36 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152110/pornografi-gJsr_large.jpg
Terkuak, Ada 6 Video Porno Pesinetron MR Bareng Pacar Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement