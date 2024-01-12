Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Liliana Ajak Warga Tak Golput: 14 Februari Momen Penting untuk Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:46 WIB
Liliana Ajak Warga Tak Golput: 14 Februari Momen Penting untuk Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo Liliana T. Tanoesoedibjo melakukan sosialisasi pada ratusan warga di Lapangan Musyawarah Insansi, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024) siang tadi.

Liliana meminta agar warga di Pondok Pinang tak golput saat pencoblosan Pemilu 2024 mendatang.

"Saya mau sosialisasi tuk hari ini, nanti pada saat Pemilu tanggal 14 Februari, ibu-ibu, bapak-bapak harus nyoblos yah, harus yah, karena itu perjuangan kita, kita harus nyoblos, kita harus dukung partai mana yang ibu bapak dukung yah," ujar Liliana di lokasi, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan masa depan Indonesia ke depan. Maka itu, dia pun mensosialisasikan pada masyarakat untuk tak golput.

Liliana sekaligus mensosialisasikan tentang Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2024 mendatang. Adapun Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap yang memiliki nomor urut 16 dalam kertas suara.

"Masyarakat harus ke TPS tuk memilih yah karena itu satu momen penting tuk rakyat Indonesia, mereka bisa memilih DPR RI, mereka bisa memilih DPRD disitu, dan Presiden, juga DPD," tuturnya.

