Tiba di Bareskrim, SYL Bakal Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Pemerasan Firli Bahuri

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, SYL tiba pada pukul 14.10 WIB. Eks mentan itu direncanakan bakal menjalani pemeriksaan bersama dengan lima saksi lain, di antaranya mantan ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta.

"Saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya utk kepentigan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

"Selain agenda pemeriksaan tersebut di atas, penyidik juga memanggil lima orang saksi lainnya utk dimintai keterangan tambahan, diantaranya eks ajudan tersangka FB yaitu Kevin dan eks pengawal pribadi tersangka FB yaitu Hendra," sambungnya.