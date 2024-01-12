Benarkah jika Gunung Slamet Meletus Pulau Jawa Akan Terbelah?

GUNUNG Slamet di Jawa Tengah bukan hanya terkenal dengan keindahannya, tapi juga berselimut beragam mitos. Salah satu yang paling melegenda dan masih dipercaya sebagian orang adalah jika Gunung Slamet meletus maka Pulau Jawa akan terbelah dua bagian, memisahkan wilayah pantai utara dan selatan.

Gunung Slamet yang ketinggiannya mencapai 3.432 MDPL merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru. Statusnya kini masih Level II atau Waspada. Slamet juga tercatat sebagai gunung dengan suhu rata-rata terdingin di Jawa dengan curah hujan paling tinggi di Indonesia.

Gunung Slamet yang terletak di lima kabupaten; Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal dan Brebes jadi salah satu destinasi pendakian favorit di Jawa Tengah.

Gunung Slamet termasuk gunung api tipe A dan terletak nyaris di tengah-tengah antara pantai selatan dan utara Jawa. Sejak abad 19, belum ada letusan dahsyat menimpa gunung dijuluki Atap Jawa Tengah ini. Meski pernah beberapa kali erupsi.

Dalam Ramalan Jayabaya yang melegenda disebutkan jika aktivitas vulkanis terus meningkat dan Gunung Slamet meletus maka Pulau Jawa akan terbelah dua memisahkan wilayah pantai utara dan pantai seletan lalu menciptakan parit di tengahnya.

Pos pendakian di Gunung Slamet

Dalam ramalan yang dipercaya ditulis oleh Raja Kediri Jayabaya itu disebutkan jika Pulau Jawa terbelah maka penduduknya hanya selamat separuh saja.

Ramalan tersebut masih diceritakan sampai sekarang dan dipercaya sebagian orang. Zaman dulu masyarakat yang tinggal di sekitar kaki Gunung Slamet rutin menggelar ritual tolak bala salah satunya ditujukan agar dijauhkan dari letusan gunung.

Di antara tradisi yang masih eksis sampai kini adalah Ruwat Bumi. Upacara adat tersebut digelar salah satunya untuk untuk menghormati dan menghibur Sang Bahureksa yang diyakini sebagai penguasa Gunung Slamet.