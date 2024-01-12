Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Istana Presiden Vietnam, Jokowi Disambut Upacara Kenegaraan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:06 WIB
Kunjungi Istana Presiden Vietnam, Jokowi Disambut Upacara Kenegaraan
Presiden Joko Widodo di Vietnam (foto: dok biro pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut upacara kenegaraan di Istana Presiden, Hanoi, Vietnam, pada Jumat, 12 Januari 2024. Setibanya di halaman istana, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng.

Tampak juga sejumlah anak membawa bendera kecil kedua negara turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga diberikan bunga tangan oleh seorang anak Vietnam.

Setelahnya, Presiden Jokowi mengikuti prosesi upacara penyambutan kenegaraan yang diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara diiringi dentuman meriam 21 kali. Selanjutnya, kedua pemimpin melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Kedua pemimpin kemudian memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Wantimpres Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi.

Sementara itu hadir dari Vietnam antara lain Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son, Kepala Istana Presiden Vietnam Le Khanh Hai, Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Le Minh Hoan, Menteri Komunikasi dan Informasi Nguyen Manh Hung, Kepala Komite Rakyat Hanoi Tran Sy Thanh, dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong.

Selepas itu, kedua pemimpin berfoto bersama dan mengadakan pertemuan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang, antara lain dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang perikanan yang ditandai dengan pertukaran nota kesepahaman antara kedua negara.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyampaian pernyataan pers bersama oleh kedua pemimpin. Selepas itu, Presiden Jokowi meninggalkan Istana Presiden Vietnam.

(Awaludin)

      
