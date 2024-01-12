Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Akan Kelola Blok Natuna D-Alpha dengan Baik agar Bermanfaat untuk Bangsa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:21 WIB
Ganjar Akan Kelola Blok Natuna D-Alpha dengan Baik agar Bermanfaat untuk Bangsa
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut, pengelolaan Blok Natuna D-Alpha secara optimal yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan menghasilkan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu komitmen itu akan dilakukan dia jika terpilih menjadi presiden di tahun 2024, agar manfaat bisa dirasakan rakyat.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam acara yang bertajuk “Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2014, di Jakarta, Kamis (11/1/2024). Dia juga berjanji akan secara serius memanfaatkan kekayaan alam di Blok Natuna D-Alpha demi kepentingan bangsa Indonesia.

Dirinya bahkan sampai membawa keseriusan untuk mengelola Blok Natuna D-Alpha melalui debat pilpres ke-3. Bahkan dalam visinya pasangan nomor urut tiga akan bersikap tegas tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok Natuna D Alpha tersebut.

“Maka kemarin di debat terakhir saya katakan, cerita laut China Selatan, di mana Blok Alpha Data di atas Natuna itu ada, saya sampaikan besok itu dieksploitasi,” katanya.

Dia menjelaskan, banyak manfaat yang didapatkan jika blok yang terletak sekitar 250 km dari Kepulauan Natuna bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab cadangan gasnya sangat besar, yang diperkirakan 46 triliun kaki kubik.

Secara sistematis negara akan mendapat keuntungan secara geopolitik, dari sisi pertahanan dan penyerapan tenaga kerja.

“Karena satu kita dapat gasnya, dua geopolitiknya kita menguasai, tiga itu lapisan pertahanan yang akan kita bikin di sana, dapat tiga-tiganya dan menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
