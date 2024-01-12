Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Dua Hari Berturut-turut, SYL : Saya Berproses dan Kooperatif

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:33 WIB
Diperiksa Dua Hari Berturut-turut, SYL : Saya Berproses dan Kooperatif
Syahrul Yasin Limpo usai diperiksa (foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri rampung memeriksa Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SYL mengatakan, pemeriksaan hari ini bukan kali pertama, ia pun mengaku kooperatif untuk menjalani setiap pemeriksaan terhadap dirinya.

"Hari ini pemeriksaan yg kesekian kali. Saya berproses, seperti apa yang diharapkan kooperatif dan saya sehat setiap saat dibutuhkan terima kasih sudah menunggu. Selebihnya tentu ditanyakan kepada penyidik," kata SYL di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (12/1/2024).

Saat ditanyakan soal permohonan penahanan Mantan Ketua KPK Firli Bahuri, SYL pun tak menjawab dan memilih meninggalkan awak media.

Sebagai informasi, hari ini SYL menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri kepada dirinya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirrreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkap, selain SYL, pihaknya juga memeriksa lima orang saksi lain, di antaranya adalah mantan ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta.

"Saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya utk kepentigan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri," kata Ade saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

Halaman:
1 2
      
