Yenny Wahid Ungkap Kesamaan Sosok Mahfud MD & Gus Dur di Sampang Madura

SAMPANG - Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid yang merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Yenny Wahid menyebutkan bahwa sosok Mahfud MD merupakan sosok santri yang tidak mau berkompromi dengan para koruptor.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan ramah tamah bersama Mahfud MD di Ponpes Miftahul Ulum Karangdurin, Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024).

Acara ini turut dihadiri langsung Cawapres 03 Mahfud MD, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin KH Ahmad Fauzan Zaini, hadir pula sejumlah kiai seperti KH Abdul Wahid Saleh, KH Mustakim Matruki, KH Hasyim Sura’i, KH Hassanudin, KH Ali Abdul Hakim, beserta para kiai dan tokoh masyarakat Madura yang lain.

Dalam acara ini, Yenny Wahid menegaskan bahwa pasangan Capres-cawapres yang dicoblos di bilik TPS pada Rabu 14 Februari mendatang adalah Ganjar-Mahfud.

"Presiden-Cawapresnya Ganjar-Mahfud. Kenapa? Karena di sini (Mahfud) dari kalangan santri, yakni santri yang penegak hukum," ujar Yenny Wahid.

Direktur Wahid Foundation ini pun menyamakan sosok Mahfud MD dengan ayahnya, Gus Dur. Menurutnya, keduanya sama-sama tidak kompromi dengan koruptor. Bahkan, karena tidak maunya Gus Dur berkompromi dengan koruptor sehingga dia dilengserkan dari jabatan presiden tahun 2001 yang lalu.

"Gus Dur dilengserkan karena tidak mau berkompromi dengan para koruptor. Tapi tidak apa-apa. Karena banyak hal yang telah dituntaskan dalam waktu yang singkat. Bayangkan kalau Gus Dur harus berkompromi dengan para koruptor naudzuillah mindzalik, negara ini tidak akan jadi negara yang berkah," jelasnya.

Menurutnya, karena sikap Gus Dur yang tidak mau berkompromi dengan koruptor tersebut, maka sampai saat ini demokrasi masih ada dan tetap dipertahankan. Sehingga semua rakyat memiliki kesempatan yang sama.

"Semua rakyat boleh bermimpi untuk menjadi kaya dan menjadi sejahtera," ujarnya.

Yenny Wahid kemudian menjelaskan sejumlah program unggulan Ganjar-Mahfud salah satunya program satu keluarga miskin satu sarjana.

"Ganjar-Mahfud menjanjikan program satu rumah keluarga miskin, satu sarjana di sana. Dan itu negara yang akan membiayainya," katanya. Yenny Wahid juga berkata, anak-anak para prajurit akan mendapatkan beasiswa. Sehingga yang kaya tidak hanya para jenderal-jenderal saja.