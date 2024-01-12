Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Ancaman Penembakan kepada Anies, Ganjar: Jangan Ngancem, Biarkan Rakyat Memilih!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:24 WIB
Soal Ancaman Penembakan kepada Anies, Ganjar: Jangan <i>Ngancem</i>, Biarkan Rakyat Memilih!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

JOMBANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi ancaman penembakan terhadap capres nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial. Ganjar mengatakan, seharusnya pemilu dilakukan dengan penuh kedamaian.

"Ya kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancem gitu. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik," kata Ganjar di Makam Gus Dur, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Ganjar menuturkan, demokrasi harus dijaga oleh semua pihak. Menurutnya, debat digelar agar masyarakat memiliki preferensi dalam memilih.

"Maka orang diminta atau para kandidat diminta untuk menunjukan gagasannya, disanggah oleh yang lain, itu proses yang biasa saja sebenarnya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161013//anies_bagikan_momen_ulang_tahun_sang_istri_ditemani_tom_lembong-0BC6_large.jpg
Anies Baswedan Bagikan Momen Ulang Tahun Sang Istri, Ditemani Tom Lembong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement