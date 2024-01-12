Soal Ancaman Penembakan kepada Anies, Ganjar: Jangan Ngancem, Biarkan Rakyat Memilih!

JOMBANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi ancaman penembakan terhadap capres nomor urut 1 Anies Baswedan di media sosial. Ganjar mengatakan, seharusnya pemilu dilakukan dengan penuh kedamaian.

"Ya kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancem gitu. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik," kata Ganjar di Makam Gus Dur, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Ganjar menuturkan, demokrasi harus dijaga oleh semua pihak. Menurutnya, debat digelar agar masyarakat memiliki preferensi dalam memilih.

"Maka orang diminta atau para kandidat diminta untuk menunjukan gagasannya, disanggah oleh yang lain, itu proses yang biasa saja sebenarnya," ujarnya.