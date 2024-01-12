Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Undang Ganjar Pranowo, Generasi Perintis Ingin Bahas Arah Pembangunan Indonesia ke Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:35 WIB
Undang Ganjar Pranowo, Generasi Perintis Ingin Bahas Arah Pembangunan Indonesia ke Depan
Generasi Perintis undang Ganjar Pranowo untuk berdialog
A
A
A

JAKARTA - Komunitas pemberdayaan anak muda yang bernama Generasi Perintis, mengundang Calon Presiden (capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, untuk berdialog membahas arah pembangunan Indonesia ke depan.

Founder Generasi Perintis, MS Mujab menjelaskan, kedatangan Ganjar Pranowo ditujukan untuk mencari titik temu terkait arah pembangunan Indonesia ke depan yang lebih terbuka guna menciptakan ruang keadilan bagi rakyat yang tak memiliki previlege.

“Kami mengundang sekaligus menantang capres nomor urut 3 Bapak H. Ganjar Pranowo untuk datang dan kemudian berdiskusi dengan kami Generasi Perintis untuk mencari titik temu arah pembangunan Indonesia yang lebih terbuka, memberi kesempatan bagi orang yang bukan siapa-siapa, lahir tanpa privilege dan memiliki berbagai macam keterbatasan,” kata Mujab usai deklarasi Ful Kipung di Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Acara itu direncanakan akan digelar di Pos Bloc (Gedung Filateli) Jakarta, Minggu 14 Januari 2024. Nantinya, dalam acara tersebut akan dihadirkan kurang lebih 1.000 generasi perintis dari berbagi daerah yang akan berdiskusi secara terbuka dengan Ganjar baik isu politik, isu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan anak muda.

