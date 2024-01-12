Momen Jokowi dan Presiden Vietnam Saksikan Pertunjukan Seni dan Pencak Silat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo diajak oleh Presiden Vietnam Võ Văn Thưởng untuk menyaksikan pertunjukan seni dan bela diri asal Indonesia, pencak silat. Acara tersebut digelar di Quần Ngựa Sports Complex, Hanoi, Vietnam pada Jumat, 12 Januari 2024.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Vietnam. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju tribun naratetama (VVIP).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi disuguhkan sejumlah penampilan seni yang diawali dengan pertunjukan lagu "Vietnam Tanah Airku". Setelah itu, para atlet pencak silat tampil dan memamerkan sejumlah jurus.

Presiden Jokowi dan Presiden Võ Văn Thưởng tampak berbincang hangat selama pertunjukan berlangsung. Yang menarik, pertunjukan budaya dengan lagu Indonesia "Ayo Mama" juga ditampilkan di hadapan Presiden Jokowi dan semua yang hadir memenuhi arena olahraga tersebut.