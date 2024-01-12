Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Kesiapan Prajurit Elite, Panglima TNI Berkunjung ke Mako Bravo TNI AU

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:56 WIB
Cek Kesiapan Prajurit Elite, Panglima TNI Berkunjung ke Mako Bravo TNI AU
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan kunjungan ke Satuan Bravo 90 TNI Angkatan Udara (Sat Bravo TNI AU) dalam rangka memastikan kesiapan pasukan dan materiil, bertempat di Mako Sat Bravo 90, Jalan Raya Lapan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/1/2024).

Jenderal Agus didampingi oleh para Perwira Tinggi TNI, setibanya di Sat Bravo 90 langsung melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan prajurit dan operasional peralatan militer. Kesiapan Alutsista menjadi sorotan Panglima TNI karena merupakan tulang punggung kekuatan militer.

Kunjungan ini menjadi momentum bagi Panglima TNI untuk berdialog langsung dengan para prajurit untuk mendengar aspirasi, serta memberikan arahan terkait tugas-tugas yang diemban oleh Sat Bravo 90 TNI AU dan memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa.

"Saya mengapresiasi atas dedikasi prajurit Sat Bravo 90 dalam menjalankan tugas-tugas krusial demi keamanan dan kedaulatan negara," kata Jenderal Agus dalam keterangannya.

Panglima TNI juga menyaksikan latihan pengamatan gambar menggunakan drone, Fries dan k9, Cbrn, Eod, keterampilan bela diri taktis, marksmanship transition, penembakan sniper, fast driving technique, dan tto di lap 100 M serta meninjau static show.

Panglima TNI berharap Satuan Bravo TNI AU terus menjaga kesiapan dan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Isi kesan pesan yang ditulis oleh Panglima TNI, "Saya bangga kepada satuan Bravo 90 yang profesional dan berdedikasi tinggi. Jadilah Ksatria Baret Jingga yang PRIMA, setia kepada NKRI, terampil dalam pertempuran khusus dan berhasil dalam setiap pelaksanaan tugas," tulisnya.

