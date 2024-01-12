Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Terkait Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Keberagaman

JAKARTA - Divisi Humas Polri memastikan bahwa pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal kepemimpinan di acara perayaan natal, bersama keluarga besar Polri terkait dengan merawat persatuan-kesatuan dalam bingkai keberagaman, adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

"Kami perlu sampaikan Bapak Kapolri menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023, kemudian bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut dimana pesan bapak Kapolri terkait dengan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman kemudian juga cooling system," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Truno menjelaskan, yang dimaksud Kapolri soal keberlanjutan kepemimpinan adalah sejak Presiden pertama hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir. Soekarno sampai dengan saat ini presiden ke-7 yaitu Ir. Joko Widodo. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru, dan tentunya apapun program yang dibawanya," ujarnya.

Dalam hal ini, Truno menekankan, Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen netral dalam Pemilu 2024. Sebagaimana amanah pada UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat (1) dan (2).

"Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.

(Awaludin)