Jokowi Bertemu Ketua Majelis Nasional Vietnam Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue yang digelar di Lotus Room, National Assembly, Hanoi, Vietnam, pada Jumat, 12 Januari 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara membahas peningkatan kerja sama Indonesia-Vietnam di berbagai bidang.

Salah satu kerja sama yang dibahas yaitu dalam bidang energi terbarukan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen investasi VinFast senilai USD1,2 miliar untuk pembangunan ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan Yang Mulia untuk mendorong kebijakan akselerasi transisi energi dan kemandirian industri energi terbarukan serta realisasi _joint production_ baterai EV antara VinFast dengan PT IBC," kata Presiden.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kerja sama perikanan Indonesia-Vietnam.