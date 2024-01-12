Pria di Cileungsi Dikejar 6 Orang Lalu Dibacok, Handphone dan Uang Raib

BOGOR - Seorang pria menjadi korban perampokan di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut memburu pelaku.

Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengataka peristiwa itu terjadi pukul 03.30 WIB pada Kamis 11 Januari 2024.

Berawal ketika korban mengendarai motor dikejar 6 orang berboncengan 3 motor.

"Pelaku yang datang dari arah Cileungsi mengejar sepeda motor korban, dan setelah berpapasan, berbalik arah untuk mengejar korbannya," kata Desi dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Akibatnya, korban jatuh dari motornya dan diserang oleh salah satu pelaku dengan senjata tajam. Korban mengalami luka bacokan di bagian lengan kirinya.

"Pelaku berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 800 ribu dan 1 unit handphone," jelasnya.