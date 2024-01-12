Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Cileungsi Dikejar 6 Orang Lalu Dibacok, Handphone dan Uang Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |04:03 WIB
Pria di Cileungsi Dikejar 6 Orang Lalu Dibacok, Handphone dan Uang Raib
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria menjadi korban perampokan di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut memburu pelaku.

Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengataka peristiwa itu terjadi pukul 03.30 WIB pada Kamis 11 Januari 2024.

Berawal ketika korban mengendarai motor dikejar 6 orang berboncengan 3 motor.

"Pelaku yang datang dari arah Cileungsi mengejar sepeda motor korban, dan setelah berpapasan, berbalik arah untuk mengejar korbannya," kata Desi dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024).

Akibatnya, korban jatuh dari motornya dan diserang oleh salah satu pelaku dengan senjata tajam. Korban mengalami luka bacokan di bagian lengan kirinya.

"Pelaku berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 800 ribu dan 1 unit handphone," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147634/perampokan-Efe2_large.jpg
Perampok Sekap Lansia di Agam, Gasak Emas Hampir 1 Kg hingga Uang Puluhan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement